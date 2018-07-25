بعد مشاركة دينا الشربيني في تحدي kiki.. زوجة عمرو دياب ترقص على "نور العين" (فيديو)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر خلاله زينة عاشور زوجة المطرب الهضبة عمرو دياب وهي ترقص على أغنية "نور العين" برفقة نجلها عبد الله.





ويأتي هذا بعد أيام قليلة من نشر دنيا الشربيني، مقطع فيديو عبر موقع "إنستجرام"، ظهرت من خلاله وهي ترقص على أغنية "شوقنا" للنجم عمرو دياب ضمن تحدي رقصة "كيكي - kiki" المنتشرة مؤخرًا في العالم العربي.





يذكر أن رقصة كيكي هي تحدي للرقص على أغنية "in my feelings" للمطرب الكندي دريك، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحها منذ قرابة ثلاثة أسابيع.



