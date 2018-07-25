الأربعاء.. "كاليجولا" و"ستوديو" بالقومي للمسرح

يعرض اليوم الأربعاء ضمن فعاليات الدورة الـ11 للمهرجان القومي للمسرح مسرحية "كاليجولا " للمخرج أحمد عزت الألفى على خشبة مسرح ميامي في العاشرة والنصف مساءً ، كما يعرض بمسرح الغد مسرحية " ستوديو" إخراج علاء الكاشف في الثامنة مساءً.



وتعرض"السيرة الهلامية " للمخرج محمد الصغير على خشبة المسرح القومي في العاشرة مساءً وعلى مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية يعرض "سر العودة" من إخراج وليد طلعت في السادسة مساءً.



وضمن عرو ض ملتقى الطفل تعرض مسرحية "رحلة في أعماق البحار" للمخرج محمد العشري على مسرح موتروبول في الثامنة مساءً.



وتستمر الورش الفنية بالمعهد العالى للفنون المسرحية تبدأ بـ"الممثل و الإرتجال " في الساعة 10 صباحًا تحاضر فيها د. نبيلة حسن، وتقام ورشة "مسرح ما بعد الدرامي إمتدادات وآفاق" في الواحدة ظهرًا ويحاضر فيها ياسر علام، كما تقام ورشة "توظيف الإضاءة في تشكيل الفراغ المسرحي "في الواحدة ظهرا ويحاضر فيها د. صبحى السيد.



يذكر أن المهرجان القومي للمسرح، تنظمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الحالي، وحتى ٢ أغسطس المقبل برئاسة الدكتور حسن عطية دورة الكاتب محمود دياب ،وتقام عروضه فى 13 دار عرض مسرحي.



