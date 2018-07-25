ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"حلم بعيد" للعسيلي تواصل نجاحها وتكسر حاجز المليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها (فيديو)

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 05:56 ص
حلم بعيد للعسيلي تواصل نجاحها وتكسر حاجز المليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها (فيديو)
طباعة
الفجر الفني
 


طرح المطرب محمود العسيلي، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" أغنية "حلم بعيد"، والتي لاقت العديد من ردود الأفعال الإيجابية بعد ساعات من طرحها.


وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 1,116,010 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 22 يوليو الجاري.

 

يُذكر أن أغنية "حلم بعيد" من كلمات أميرة طعيمة، وإخراج اللبناني إبراهيم حدرج، الذي تعاون معه في أكثر من عمل أبرزها "مش مضمون".



المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما حلم بعيد الفجر الفني العسيلي أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
أفضل ألبوم في صيف 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
20:30
-
شتورم غراتس - النمسا
بطولة صلالة الدولية
النصر - عمان
-
x
15:00
-
الإسماعيلي - مصر
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
الغرافة - قطر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/25/2018 6:50:02 AM