"حلم بعيد" للعسيلي تواصل نجاحها وتكسر حاجز المليون مشاهدة خلال ساعات من طرحها (فيديو)





طرح المطرب محمود العسيلي، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" أغنية "حلم بعيد"، والتي لاقت العديد من ردود الأفعال الإيجابية بعد ساعات من طرحها.





وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 1,116,010 مشاهدة منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 22 يوليو الجاري.

يُذكر أن أغنية "حلم بعيد" من كلمات أميرة طعيمة، وإخراج اللبناني إبراهيم حدرج، الذي تعاون معه في أكثر من عمل أبرزها "مش مضمون".







