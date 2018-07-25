بث مباشر مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (كأس الأبطال)

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تقام المباراة فى الثانية فجر الخميس بتوقيت القاهرة، والثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، على استاد ملعب ميتلايف ستاديوم ، ضمن مباريات بطولة كاس الابطال الدولية، ومن المتوقع أن يدفع الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الانجليزي بالدولي المصري ونجم الفريق محمد صلاح في المباراة منذ البداية.

تذاع المباراة على قناة بين سبورت، حيث أعلنت شبكة بين سبورت القطرية الناقل الحصري لبطولة كاس الابطال الدولية في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "bein sports HD1"

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