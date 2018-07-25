ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد 10 أيام من طرحها.. "انت الإحساس" لجنات تقترب من حاجز المليوني مشاهدة (فيديو)

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 04:27 ص
بعد 10 أيام من طرحها.. انت الإحساس لجنات تقترب من حاجز المليوني مشاهدة (فيديو)
طباعة
 

اقتربت أغنية "أنت الإحساس"، التي طرحتها الفنانة المغربية "جنات" عبر القناة الرسمية لروتانا على مواقع "يوتيوب"، لمليوني مشاهدة بعد مضي نحو 10 أيام من طرحها

 

الأغنية من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع موسيقي أسامة سامي.

 

وتستعد المطربة جنات لطرح ألبومها الغنائي الجديد قريبًا، بعد تأجيله خلال الفترة الماضية، والذي تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم عزيز الشافعي ومحمد يحيى وأمير طعيمة، بالإضافة إلى أغنيتين مع عصام كاريكا، والملحن المغربي رضوان الديري، ومن المقرر أن تطلق أغنية منفردة جديدة في الفترة المقبلة وتحمل عنوان "اللي تشوفه".


المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما تامر حسني عيش بشوقك الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن M 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل ألبوم في صيف 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
20:30
-
شتورم غراتس - النمسا
بطولة صلالة الدولية
النصر - عمان
-
x
15:00
-
الإسماعيلي - مصر
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
الغرافة - قطر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/25/2018 5:20:04 AM