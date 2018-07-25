بعد 10 أيام من طرحها.. "انت الإحساس" لجنات تقترب من حاجز المليوني مشاهدة (فيديو)

اقتربت أغنية "أنت الإحساس"، التي طرحتها الفنانة المغربية "جنات" عبر القناة الرسمية لروتانا على مواقع "يوتيوب"، لمليوني مشاهدة بعد مضي نحو 10 أيام من طرحها

الأغنية من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رفاعي، وتوزيع موسيقي أسامة سامي.

وتستعد المطربة جنات لطرح ألبومها الغنائي الجديد قريبًا، بعد تأجيله خلال الفترة الماضية، والذي تتعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين، منهم عزيز الشافعي ومحمد يحيى وأمير طعيمة، بالإضافة إلى أغنيتين مع عصام كاريكا، والملحن المغربي رضوان الديري، ومن المقرر أن تطلق أغنية منفردة جديدة في الفترة المقبلة وتحمل عنوان "اللي تشوفه".



