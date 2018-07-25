محافظ الإسكندرية يعلن وقف إجراءات طرح لسان قلعة قايتباي لمزايدة



وأضاف "سلطان"، في مداخلة مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، الثلاثاء، أن هناك لجنة من الآثار، والسياحة والشواطئ تدرس الموضوع، مشددا على أنه يهمه الحفاظ على المكان.



وتابع محافظ الإسكندرية، أن هناك لسان بجوار القلعة كان قد طُرح للاستثمار منذ عام 2015، وكان الأمر يتوقف على موافقات من حرس الحدود، والقوات المسلحة، وعندما جاءت هذه الموافقات تم الإعلان عن المناقصة، ولكن بعد رد فعل المواطنين أوقف ذلك.



وشدد على أنه لن يتم فعل شئ يحرم المواطن البسيط من التواجد إلى جوار القلعة، وتم وقف كل الإجراءات الخاصة بالطرح، وهم حريصون أن تكون هذه المنطقة سياحية ولائقة، ومتاحة لجميع المواطنين.

قال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إنه يقدر كل ملاحظات المواطنين بشأن أزمة طرح لسان قلعة قايتباي على البحر، وقرر إيقاف وإرجاء المزاد الذي تم الإعلان عنه.