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الأمير هاري لـ"ميغان": لا تقلدي أمي

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 03:58 ص
الأمير هاري لـميغان: لا تقلدي أمي
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كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنّ الأمير هاري منع زوجته ميغان ماركل من ارتداء أزياء سهرة "سموكينغ" تشبه تلك التي كانت ترتديها والدته الأميرة ديانا.

وفي التفاصيل بحسب روسيا اليوم أنّ ميغان، التقت مع مجموعة من مصممي الملابس لاختيار أزياء ترتديها في الجولة الملكية القادمة إلى أستراليا، وأنّ الأمير هاري الذي كان حاضرا لم يوافق على أحد اختياراتها الذي كان عبارة عن بزة مع بنطلون (سموكينغ) مع ربطة عنق من تصميم، ستيلا مكارتني.

وقال المصدر الذي كان حاضرا في إحدى جلسات اختيار الأزياء: "يقولون لميغان إن عليها التوقف عن ارتداء الملابس مثل نجوم هوليوود وعليها ارتداء ملابس كعضو في العائلة الملكية. وأرادت ميغان اختيار ثياب سهرة عبارة عن بزة (سموكينغ) لكن الأمير هاري قال إنها ليست تقليدية بما فيه الكفاية".


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