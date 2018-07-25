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تعليق ناري من أردوغان على اعتزال مسعود أوزيل

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 03:40 ص
تعليق ناري من أردوغان على اعتزال مسعود أوزيل
اردوغان
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وكالات
 

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثلاثاء، بأن المعاملة التي لاقاها لاعب كرة القدم الألماني مسعود أوزيل غير مقبولة عقب اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا.

 

وقال أردوغان للصحفيين في البرلمان: "مثل هذه المعاملة التي لاقاها شاب قدم كل ما لديه للمنتخب الألماني، وذلك بسبب معتقداته الدينية.. غير مقبولة".

 

وكشف أردوغان أنه تحدث مع أوزيل، مساء أول الاثنين، مؤكدا أن منتقدي اللاعب "لم يرق لهم" الصورة التي التقطت لنجم كروي مع أردوغان ما استدعى توجيه انتقادات لأوزيل قبل نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا.

 

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