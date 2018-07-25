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نائب: مصر وقعت اتفاقيات في قطاع الطاقة ستوفر مليار و300 مليون دولار سنويا

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 03:46 ص
نائب: مصر وقعت اتفاقيات في قطاع الطاقة ستوفر مليار و300 مليون دولار سنويا
النائب سامح حبيب
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نعيم يوسف
 
قال النائب سامح حبيب، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن البرلمان يدعم بكل قوة شركات الكهرباء، لافتا إلى أن هناك اتفاقيات دولية تم عقدها من أجل تنمية مصر في مجالات عديدة على رأسها قطاع الطاقة والبترول.

وأضاف "حبيب"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة Extra News الفضائية، الثلاثاء، أن أخر هذه الاتفاقيات هو اتفاق مصر مع شركة "سيمنز"، لإنشاء محطات في بني سويف والعاصمة الإدارية، ومحطة البرلس.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الاتفاقيات ستوفر مليار و300 مليون دولار سنويا، مشددا على أن البنية التحتية أمر يساهم في جذب الاستثمارات.
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