كيكي المثقفين.. فتاة تشارك في تحدي الرقصة على أنغام "أيوه بغير" لهشام الجخ (فيديو)





طرحت شابة تٌدعى فاطمة حازم فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي تؤدي رقصة كيكي المنتشرة منذ أيام على أنغام قصيدة "أيوه بغير" للشاعر هشام الجخ.





ونال الفيديو إعجاب الجمهور الذي صنفها بأنها كيكي المثقفين.





يذكر أن رقصة كيكي هي تحدي للرقص على أغنية in my feelings للمطرب الكندي دريك والتي حققت نجاح كبير منذ طرحها منذ قرابة ثلاثة أسابيع.







