ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كيكي المثقفين.. فتاة تشارك في تحدي الرقصة على أنغام "أيوه بغير" لهشام الجخ (فيديو)

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 03:31 ص
كيكي المثقفين.. فتاة تشارك في تحدي الرقصة على أنغام أيوه بغير لهشام الجخ (فيديو)
طباعة
شيماء احمد
 

طرحت شابة تٌدعى فاطمة حازم فيديو لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وهي تؤدي رقصة كيكي المنتشرة منذ أيام على أنغام قصيدة "أيوه بغير" للشاعر هشام الجخ.

ونال الفيديو إعجاب الجمهور الذي صنفها بأنها كيكي المثقفين.

يذكر أن رقصة كيكي هي تحدي للرقص على أغنية in my feelings للمطرب الكندي دريك والتي حققت نجاح كبير منذ طرحها منذ قرابة ثلاثة أسابيع.


المزيد عن: نجوم الفن مطرب كندي مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما رقصة كيكي دراما الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن 4 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
أفضل ألبوم في صيف 2018؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
20:30
-
شتورم غراتس - النمسا
بطولة صلالة الدولية
النصر - عمان
-
x
15:00
-
الإسماعيلي - مصر
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
الغرافة - قطر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/25/2018 3:40:21 AM