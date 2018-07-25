عاجل.. اصطدام سيارة نقل بأتوبيس نقل عام في حادث مروع بالإسكندرية (صور)

شهد طريق وادي القمر غربي محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل عام، أسفر عن إصابة قائدي السيارتين.



وحسب رواية شهود عيان، فإن سائق الأتوبيس أوقفه على جانب الطريق من أجل تغيير عجلة القيادة، ألا أنه تفاجأة بقدوم سيارة نقل مسرعة لتصطدم بالأتوبيس من الخلف، وهو الأمر الذي تسبب في تهشم كامل للأتوبيس وأجزاء من السيارة النقل، وعلى أثره أصيب قائدي السيارتين وتم نقلهم على الفور للمستشفيات.



وشهد الطريق كثافة مرورية نتيجة للحادث، فيما انتقل رجال مرور الإسكندرية والتدخل السريع لرفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات.

