دنيا بطمة لـ"منتقديها": أجسام بغال وعقول عصافير
الأربعاء 25/يوليه/2018 - 02:59 ص
شنّتْ الفنانة دنيا بطمة، هجومًا عنيفًا على مُنتقديها، الذين يتداولون لها صورًا ببداية مشوارها الفنيّ، لإثبات إجرائها عمليّات تجميل، ووصفتْ الإناث منهم بـ"المعقدات" اللاتي لا يمتلكنَ كم الثّقة بالنّفس، التي تمتلكها.
ونشرتْ دنيا عبر صفحتها في إنستغرام، مجموعة صور لها ببداية مشوارها الفنيّ، مطالبة منتقديها بالتوقّف عمّا أسمته بـ"التفاهة والتخلف" والانشغال بتحقيق نجاحات، مثل نجاحاتها، وعدم الاختباء كالفئران وراء حسابات وهميّة.
وأضافتْ: "من الآخر صوري في الماضي والحاضر والمستقبل مفخرتي، ونجاحاتي لا يختلف عليها اثنان وصوتي واسمي لي فارض نفسه الحمد لله.. ولا عتب على أجسام البغال وعقول العصافير".
وهاجمت بطمة منذ عدة أيام إحدى الصحفيات المغربيات، أجرت معها حوارًا لصالح أحد المواقع المغربية الشهيرة مؤخرًا بكواليس حفل غنائي لها.
ووصفتْ الفنانة المغربية الشّابة، المراسلة الصحفية بـ"قليلة الأدب"، موضّحة، أنّها تطرح أسئلتها بطريقة ساخرة، وتقلّل من شأن الفنّانين.
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