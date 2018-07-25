دنيا بطمة لـ"منتقديها": أجسام بغال وعقول عصافير

شنّتْ الفنانة دنيا بطمة، هجومًا عنيفًا على مُنتقديها، الذين يتداولون لها صورًا ببداية مشوارها الفنيّ، لإثبات إجرائها عمليّات تجميل، ووصفتْ الإناث منهم بـ"المعقدات" اللاتي لا يمتلكنَ كم الثّقة بالنّفس، التي تمتلكها.





ونشرتْ دنيا عبر صفحتها في إنستغرام، مجموعة صور لها ببداية مشوارها الفنيّ، مطالبة منتقديها بالتوقّف عمّا أسمته بـ"التفاهة والتخلف" والانشغال بتحقيق نجاحات، مثل نجاحاتها، وعدم الاختباء كالفئران وراء حسابات وهميّة.