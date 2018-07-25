بث مباشر مباراة شاهد الاسماعيلي والنصر HD يوتيوب مشاهدة مباراة الاسماعيلي والنصر بدون تقطيع

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تذاع المباراة على قناة اون سبورت، حيث أعلنت شبكة قنوات اون سبورت الناقل الحصري للمباراة في المنطقة العربية عن نقل المباراة عبر قناة "ONSPORT"

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