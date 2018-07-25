موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي

يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراته الودية، أمام الإنتاج الحربي، المقررة إقامتها غدا الخميس، على ملعب السلام بالقاهرة.

ويستعد الزمالك لانطلاق الدوري الممتاز الثلاثاء المقبل بمواجهة بتروجت في الجولة الأولى من المسابقة المحلية.

يذكر أن الزمالك كان قد تعادل أمس مع الجونة 2-2 بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة في إطار استعداداته للموسم الجديد.