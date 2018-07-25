فيلمان تونسيان في مسابقتيْ الأفلام الطويلة والقصيرة بمهرجان وهران للفيلم العربي

تسجّل تونس مشاركتها في الدورة الحادية عشرة لمهرجان وهران للفيلم العربي (25 إلى 31 جويلية 2018) بشريط روائي طويل يحمل عنوان "تونس الليل" للمخرج إلياس بكّار، وشريط قصير بعنوان "رقصة الفجر" لآمنة النجار.





وسينافس الفيلم الأوّل على جائزة "الوهر الذهبي" في مسابقة الأفلام الروائية للمهرجان، إلى جانب 9 أفلام أخرى هي "لم نكن أبطالا" لنصر الدين قنفي، و"إلى آخر الزمان" لياسمين شويخ (الجزائر)، و"كيليكس دوار البوم" لعز العرب علوي من المغرب و"رجل وثلاثة أيام" لجود سعيد من سوريا و"فوتوكوبي" لثامر عشري من مصر، إلى جانب أفلام "عاشق عموري" لعامر سالمين من الإمارات و"الرحلة" لمحمد الدراجي من العراق و"نور" لخليل زعرور من لبنان و"واجب" لـ آن ماري جاسر من فلسطين.





وسيتسابق شريط "رقصة الفجر" على جائزة "الوهر الذهبي" لمسابقة الأفلام القصيرة التي تضمّ أيضا 13 فيلما منها "الورقة البيضاء" لمحمد نجيب لعموري و"حقول المعركة" لأنور إسماعيل من الجزائر و" مخاض الياسمين" من سوريا و"بيت" من البحرين وغيرها.





وفي صنف الأفلام الوثائقية، يتسابق 14 فيلما على الجائزة الكبرى منها خمسة أفلام من الجزائر وهي "رجال وكباش" لكريم صياد و"على آثار المحتشدات" لسعيد عولمي و"قصة فيلم معركة الجزائر" لسليم أغار و"معركة الجزائر" لمالك بن اسماعيل و"ذكرى في المنفى" للمختار كربوعة.





وسيرأس لجان تحكيم المهرجان ثلاثة من أهم الأسماء في السينما العربية، هم المخرج الجزائري مرزاق علواش (الأفلام الطويلة) والعراقي قاسم حول (مسابقة الأفلام الوثائقية) وكذلك اللبنانية تقلا شمعون (مسابقة الأفلام القصيرة).





وستُفتتح التظاهرة بفيلم "كارما" للمخرج المصري خالد يوسف، وتُختتم بالفيلم الجزائري "عرفان" لمخرجه سليم حمدي.