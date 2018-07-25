في يوم العلم: رئيس الجمهورية يدعو إلى مزيد الاهتمام بالمبتكرين والمخترعين وتحويل أفكارهم إلى واقع اقتصادي ملموس

أبرز رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، الثلاثاء في قصر قرطاج، خلال موكب الاحتفال بيوم العلم، ضرورة الاهتمام المبتكرين التونسيين ومساعدة المخترعين ودعم تنفيذ أفكارهم وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس.





وقال رئيس الدولة في هذا الصدد: "يتعين العمل على مزيد حث الكفاءات التونسية على استنباط الحلول في مجالات حيوية للاقتصاد الوطني ومستقبل الأمن القومي والمياه والطاقة والصحة والأمن الغذائي والعسكري وكافة مجالات اقتصاد المعرفة .





ودعا سائر المتدخلين في الشأن التربوي والعلمي والمعرفي في تونس إلى العمل على تنمية الوعي لدى التونسيين بأهمية العلم نظرا لتاثيره على حياتهم اليومية وارتباطه بحاجياتهم حاضرا ومستقبلا والعمل على نشره كقيمة وثقافة في أوساط الشباب والحرص على التعريف والاكتشافات العلمية في مختلف المجالات ومزيد تقريبها من الناشئة وتبسيطها لهم.





وشدد، في نفس السياق، على ضرورة مواكبة الثورة العلمية الراهنة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتشجيع على الانخراط فيها على اعتبار أن ضمان مستقبل مشرق لتونس يؤهلها لأن تتبوأ مكانة متميزة في القرن 21 مرتبط بالقدرة على تكوين الكفاءات والخبرات وحفز الطاقات الشبابية المبدعة في شتى المجالات العلمية والمعرفية.





واعتبر رئيس الجمهورية أن نجاعة المنظومات البحثية والتعليمية والتكوينية مرتبط شديد الارتباط بقدرتها على مواكبة التطورات العلمية الهائلة التي يشهدها العالم وبقدرة المشرفين على تحيينها لتتلاءم مع ما تشهده الساحة العلمية والتكنولوجية الدولية من تحولات متسارعة ويستجيب لتطلعات المتعلمين وللحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم أساسا على العلم والمعرفة والذكاء.





ويتضمن موكب الاحتفال بيوم العلم الذي ينتظم بحضور عدد من اعضاء الحكومة تكريم المتفوقين في الامتحانات الوطنية وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي .







