مشاهدة مباراة الغرافة والصفاقسي - (بث مباشر)
يقدم موقع الفجر الرياضي، خدمة مشاهدة مباراة الصفاقسي التونسي
والغرافة القطري في بث مباشر، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الاربعاء
25-7-2017 في دورة صلالة الودية، بث مباشر مشاهدة مباراة الصفاقسي التونسي والغرافة
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