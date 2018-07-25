في اليوم الثاني للقومي للمسرح.. إقبال شديد على "العش" وتصفيق حاد من الجمهور (صور)

امتلأ مسرح الهناجر لليوم الثانى بالجماهير التى حرصت على مشاهدة عرض "العش" لفريق مسرح الألسن والذى يقدم ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح، وشهدت صالة العرض تصفيق حاد ومستمر طوال عرض المسرحية وبعد انتهاء العرض حرصوا على الصعود للمسرح لتهنئة ابطال العرض.





وحضر العرض الدكتور حسن عطية رئيس المهرجان والدكتورة عايدة علام وأعضاءه لجنة التحكيم برئاسة الفنانة سميرة عبد العزيز.



العرض مأخوذ عن رواية "بيت الدمية "، إخراج إبراهيم أحمد إبراهيم ، تأليف هنريك إبسن، أداء تمثيلي إسلام على حسن - ميشيل ميلاد بشاى - نانسى نبيل وهيب دراماتورج فيصل رزق، المؤلف الموسيقي إسلام علي، مصمم الديكور أحمد فتحى عامر، مصمم الإضاءة محمود إبراهيم رمضان، مصمم الملابس: هناء أحمد النجدى.



يذكر أن المهرجان القومى للمسرح يقام برعاية وزارة الثقافة ويستمر خلال الفترة من ١٩ يوليو وحتى ٢ اغسطس القادم.







