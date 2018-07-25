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بث مباشر مشاهدة مباراة الصفاقسي والغرافة في نهائي دورة صلالة الودية

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 02:37 ص
بث مباشر مشاهدة مباراة الصفاقسي والغرافة في نهائي دورة صلالة الودية
الغرافة
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الفجر الرياضي
 

 

يقدم موقع الفجر الرياضي، خدمة مشاهدة مباراة الصفاقسي التونسي والغرافة القطري في بث مباشر، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الاربعاء 25-7-2017 في دورة صلالة الودية، بث مباشر مشاهدة مباراة الصفاقسي التونسي والغرافة القطري ، يلا شوت مشاهدة مباراة الصفاقسي التونسي والغرافة القطري.

 

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