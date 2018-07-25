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رئيس الدولة يقرر تمتيع 1891 سجينا بالعفو الخاص بمناسبة عيد الجمهورية

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 02:45 ص
رئيس الدولة يقرر تمتيع 1891 سجينا بالعفو الخاص بمناسبة عيد الجمهورية
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محمد وليد الجموسي
 
 
بمناسبة الذكرى 61 لعيد الجمهورية قرر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي أمس الثلاثاء، تمتيع 1891 سجينا بالعفو الخاص والذي سيفضي إلى الإفراج عن 489 منهم فيما يتمتع البقية بالحطّ من مدّة العقوبة المحكومين به.

وذكرت دائرة الاعلام والتواصل برئاسة الجمهورية ،في بلاغ، ان رئيس الدولة استقبل اليوم وزير العدل ،غازي الجريبي الذي قدم له تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص، وقرر الموافقة على مقترح اللجنة المتعلق بالتمديد في فترة العمل بالمقاييس الاستثنائية لمنح العفو في قضايا الشيك من دون رصيد.

من جهة اخرى اوضح وزير العدل ،ان لجنة العفو الخاص التي اجتمعت في مناسبتين ، فحصت 2321 ملفا وقبلت احالة 1891 منها على رئيس الجمهورية للتمتيع بالعفو الخاص وذلك وفق ما ورد في مقتطف فيديو نشرته رئاسة الجمهورية على موقعها الرسمي على الانترنات .

واضاف الجريبي ان اصناف المتمتعين بالعفو الخاص هم "السجينات المبتدئات" المتهمات في جرائم عادية وعددهن 16، اما البقية فهم من تمتع بالعفو التأهيلي ومن تبقت له عقوبة سجن مدتها ستة اشهر وما دون ذلك الى جانب المتهمين المدانين باستهلاك مادة مخدرة و الذين صدرت في حقهم احكام بالسجن لمدة تقل عن عامين اثنين فضلا عن المدانين في قضايا اصدار شيك من دون رصيد والذين قاموا خلاص اصل الدين و الخطايا المترتبة عن ذلك. 

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