وزير الخارجية يؤدي زيارة رسمية إلى واشنطن من 25 إلى 28 جويلية 2018

يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة خميّس الجهينّاوي زيارة رسميّة إلى واشنطن من 25 إلى 28 جويلية 2018، وذلك بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي "مايكل بومبيو ".





ويلتقي الجهيناوي خلال هذه الزيارة، وفق بلاغ لوزارة الخارجية، عددا من سامي المسؤولين في الإدارة والكونغرس الأمريكيين، بالإضافة إلى ممثّلي أهمّ دوائر التّفكير ووسائل الإعلام الأمريكية المسموعة والمكتوبة وممثّلين عن أوساط المال والأعمال في الولايات المتّحدة الأمريكيّة.





وتتنزل هذه الزيارة في إطار حرص الجانبين على مزيد توطيد أواصر التّعاون والصّداقة العريقة التي تجمع البلدين الصّديقين، وبحث السّبل الكفيلة بتعزيز الشّراكة الاستراتيجيّة القائمة بين تونس والولايات المتّحدة الأمريكيّة لما فيه على قاعدة المنفعة المشتركة. كما ستمثّل فرصة للتّشاور وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليميّة والدّولية ذات الاهتمام المشترك.



