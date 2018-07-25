سيدي بوزيد: الشروع في استغلال تطبيقة إعلامية لمتابعة الحالة الصحية للنساء الحوامل

تم الاعلان، خلال جلسة عمل التأمت، الثلاثاء، بمدرسة علوم التمريض بسيدي بوزيد، عن الشروع في استغلال تطبيقة جديدة تخص النساء الحوامل تهتم بمتابعة حالتهن والتذكير بمختلف التطورات الصحية للمرأة الحامل، وذلك بحضور ممثلين عن الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري وعدد من الجمعيات ذات العلاقة.





وفي هذا الصدد، بيّن رئيس جمعية الفكر والثقافة الكونية، لطفي زارعي، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة، أنه في بادرة هي الأولى من نوعها في سيدي بوزيد وتونس قامت كل من جمعية الفكر والثقافة الكونية بالشراكة مع المندوبية الجهوية للأسرة والعمران والبشري وجمعية أصدقاء المرضى وفرع أطباء العالم بسيدي بوزيد بإنجاز تطبيقة تتيح إرسال ارساليات قصيرة تتضمن مراقبة الحالة الصحية للنساء الحوامل وتذكيرهن بمواعيدهن الطبية بالإضافة الى ارسال نصائح طبية وغيرها من الخدمات ذات العلاقة.





وأشار الى انه تم في مرحلة أولى إحصاء النساء الحوامل ثم تخزين ارقامهن الهاتفية، حيث بلغ عدد المشتركات في هذه الخدمة 135 امرأة يتواجدن بمدينة سيدي بوزيد ليقع لاحقا تعميم التجربة على مختلف معتمديات الولاية.





وأكد انه تم الشروع في استغلال هذه التطبيقة، واتخاذ مختلف الاحتياطات لضمان وصول الارساليات القصيرة الى النساء الحوامل قصد إنجاح هذه التجربة والحد من ظاهرة الوفيات اثناء الولادة سواء بالنسبة للحوامل او للرضع، مشيرا إلى أن نقص التحسيس والتوعية وعدم انخراط المرأة وخاصة الريفية في منظومة التوعية الإنجابية تعدّ من أبرز أسباب الوفيات المسجلة.