تراجع نشاط سوق السيارات في تونس في السداسي الاول من سنة 2018

تراجع نشاط سوق السيارات في تونس، خلال النصف الاول من سنة 2018، اذ استوعب 718 32 سيارة مسجلة بقيمة 239ر1 مليار دينار مقابل 709 77 سيارة بقيمة 793ر2 مليار دينار، في الفترة نفسها من سنة 2017.





وورّد الوكلاء المعتمدون من طرف الدولة، في السداسي الاول 2018، نحو 324 27 سيّارة خفيفة منها 684 18 سيارة خاصة و640 8 سيارة خدمات. ومنحت السلطات للوكلاء خلال الفترة المذكورة آنفا، 358 29 ترخيص.





ولفت مدير التجارة الخارجية بوزارة التجارة، خالد بن عبد الله، في تصريح لـ"وات"، ان الواردات من السيارات تراجعت بنسبة 20 بالمائة خلال السداسي الاول من سنة 2018، لتخفف من عجز الميزان التجاري.





وقال المتحدث: " تقهقر الواردات هذه السنة يقيم الدليل على الرغبة في التحكم في توازن الميزان التجاري عبر الحفاظ على المدخرات من العملة الصعبة، في وقت يشهد فيه سعر صرف الدينار التونسي، منحى تنازليا وتعرف فيه اسعار المحروقات نسقا تصاعديا مطردا".





وأردف "من هذا المنظور، اكتفت السلطات في اطار البرنامج العام للتوريد، بتوريد 1961 سيارة بقوة اربعة خيول من حصة اجمالية قدرها 5 الاف وحدة. واشار الى ان الهدف المنشود يتمثل، في الوقت الراهن، في البقاء في مستوى توريد حصة 5 الاف سيارة اربعة خيول خاصة سنويا".





*"رينو" الاولى في سوق السيارات بحصة تناهز 1ر11 بالمائة من بين العلامات العشرة التي حققت اعلى حجم مبيعات للسيارات المسجلة في السداسي الاول من سنة 2018، عرفت 8 علامات تراجعا في مبيعاتها مقارنة بالسداسي من سنة 2017.





وعادت افضل النتائج الى علامة "رينو" بحصة سوق في حدود 1ر11 بالمائة تليها "تويوتا" بما قدره 2ر10 بالمائة (زيادة بنسبة 155 بالمائة في السوق المحلية) ثم علامة "سيتروان" (3ر9 بالمائة)، حسب توضيح مدير التجارة الخارجية.





وتأتي بعدها علامة "كيا" التي فقدت 8 نقاط في السوق بحصة تناهز 3ر9 بالمائة، وكذلك "هيونداي" التي خسرت نسبة 27 بالمائة بيد انها حافظت على حصة في حدود 2ر8 بالمائة في السداسي الاول. وسجلت "بيجو" انخفاضا في حدود 17 بالمائة بحصة قدرها 3ر7 بالمائة، أمّا "فولكسفاغن"، فقد خسرت 56 بالمائة بحصة تقدر ب9ر5 بالمائة. وتقهقرت العلامة الثامنة "فيات"، بنسبة 35 بالمائة من حصة السوق لتحقق حصة بـ2ر4 بالمائة، فحسب، من السوق.





وزادت، من جهة اخرى، مبيعات، "نيسان"، بنسبة 73 بالمائة، بحصة تعادل 1ر4 بالمائة في حين ان علامة "سيات" ظلت في اسفل ترتيب العلامات الاكثر مبيعا في تونس، بحصة سوق قدرها 8ر3 بالمائة بعد تقلص في مبيعاتها بـ19 بالمائة.





يذكر ان احصائيات سنة 2017، تبرز ان اسطول السيارات في تونس (كل الاصناف) يعد 100 112 2 وحدة على الطريق منها 036 272 1 سيارة خاصة.