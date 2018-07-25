رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس حزب الحركة العربية للتغيير

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر بقصر باردو، الدكتور أحمد الطيبي، رئيس حزب الحركة العربية للتغيير، وعضو الكنيست الإسرائيلي، داخل الخط الأخضر والوفد المرافق له.





وأكّد الناصر وفق بلاغ لمجلس النواب، موقف تونس الثابت في المساندة اللامشروطة للقضية الفلسطينية العادلة، ودعم البرلمان التونسي المتواصل للشعب الفلسطيني الأبي ووقوفه إلى جانبه في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه كافة وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة القدس الشريف عاصمتها.





ومن جانبه عبر الدكتور أحمد الطيبي عن تقدير الشعب الفلسطيني لمواقف تونس الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل، مشيدا بمكانة القضية الفلسطينية لدى جميع فئات الشعب التونسي.