ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس حزب الحركة العربية للتغيير

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 02:35 ص
رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس حزب الحركة العربية للتغيير
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر  بقصر باردو، الدكتور أحمد الطيبي، رئيس حزب الحركة العربية للتغيير، وعضو الكنيست الإسرائيلي، داخل الخط الأخضر والوفد المرافق له.

وأكّد الناصر وفق بلاغ لمجلس النواب، موقف تونس الثابت في المساندة اللامشروطة للقضية الفلسطينية العادلة، ودعم البرلمان التونسي المتواصل للشعب الفلسطيني الأبي ووقوفه إلى جانبه في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه كافة وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة القدس الشريف عاصمتها.

ومن جانبه عبر الدكتور أحمد الطيبي عن تقدير الشعب الفلسطيني لمواقف تونس الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل، مشيدا بمكانة القضية الفلسطينية لدى جميع فئات الشعب التونسي.
 
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
20:30
-
شتورم غراتس - النمسا
بطولة صلالة الدولية
النصر - عمان
-
x
15:00
-
الإسماعيلي - مصر
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
الغرافة - قطر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/25/2018 3:40:02 AM