المنتخب التونسي لكرة السلة ينهي مشاركته في البطولة العربية تحت 18 عاما في المركز الثالث

انهى المنتخب التونسي مشاركته في البطولة العربية لكرة السلة تحت 18 عاما المقامة حاليا بالقاهرة في المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الجزائري 79-50 في المباراة الترتيبية التي اقيمت بعد ظهر يوم الثلاثاء.





وكان المنتخب التونسي خسر في الدور نصف النهائي امام نظيره المصري المستضيف 45-50 بينما انهزم المنتخب الجزائري في المربع الذهبي امام نظيره البحريني 50-70.





وتقام المباراة النهائية في وقت لاحق من مساء الثلاثاء بين المنتخبين المصري والبحريني.