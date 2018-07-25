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المنتخب التونسي لكرة السلة ينهي مشاركته في البطولة العربية تحت 18 عاما في المركز الثالث

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 02:34 ص
المنتخب التونسي لكرة السلة ينهي مشاركته في البطولة العربية تحت 18 عاما في المركز الثالث
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انهى المنتخب التونسي مشاركته في البطولة العربية لكرة السلة تحت 18 عاما المقامة حاليا بالقاهرة في المركز الثالث بعد فوزه على نظيره الجزائري 79-50 في المباراة الترتيبية التي اقيمت بعد ظهر يوم الثلاثاء.

وكان المنتخب التونسي خسر في الدور نصف النهائي امام نظيره المصري المستضيف 45-50 بينما انهزم المنتخب الجزائري في المربع الذهبي امام نظيره البحريني 50-70.

وتقام المباراة النهائية في وقت لاحق من مساء الثلاثاء بين المنتخبين المصري والبحريني.
 
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