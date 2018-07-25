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موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الكأس الدولية للأبطال والظهور الأول لـ"صلاح"

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 02:03 ص
موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الكأس الدولية للأبطال والظهور الأول لـصلاح
محمد صلاح
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أحمد عبد الحفيظ
 

يترقب عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، مباراة من العيار الثقيل، تجمع بين عملاقي إنجلترا مانشستر سيتي، ونظيره ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح.

 

ويلتقي الريدز أمام مان سيتي، في تمام الساعة الثانية من صباح غدا الخميس، ضمن منافسات بطولة الكأس الدولية للأبطال، في اللقاء الذي سيشهد بنسبة كبيرة الظهور الأول لمحمد صلاح مع فريقه، بعد مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

وكان محمد صلاح غاب عن ليفربول، في لقائه الأول ببطولة الكأس الدولية للأبطال أمام بورسيا دورتموند الألماني، والذي خسره الريدز بنتيجة 3-1.

 

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