إسلام الشاطر يناشد وزير الرياضة بالتدخل لإيقاف إهدار المال العام داخل الجبلاية

وجه الإعلامي إسلام الشاطر نداء إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، يبلغه فيه بإهدار حصة مصر من التذاكر لمباريات كأس العالم، والتي احتضنتها روسيا في الفترة من 14 يونيو الماضي وحتى 15 يوليو من الشهري الجاري، وفاز بلقبه المنتخب الفرنسي، حيث تم إهدار المال العام وعدم توزيع التذاكر عن عمد من جانب عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أحمد مجاهد.

وطالب "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة من الوزارة للتحقيق فى حصة مصر من التذاكر بمونديال روسيا والوقوف على حقيقة الأمر، ومعرفة اين ذهبت هذه التذاكر طالما لم يتم توزيعها وإهدار 400 ألف جنيه على مصر.