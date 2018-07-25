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تحت شعار كامل العدد.. شيبة يشعل مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس (صور)

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 01:49 ص
تحت شعار كامل العدد.. شيبة يشعل مهرجان ليالي الصيف في طابا هايتس (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

أحيا المطرب الشعبي أحمد شيبة الليلة الخامسة من مهرجان "ليالي الصيف" في طابا هايتس.

وفي حفل رفع لافتة "كامل العدد" أشعل شيبة الأجواء بمجموعة من أغانيه الشهيرة، حيث بدأ فقرته بأغنية "يا دنيا علمينا"، وبعدها غنى "اللي مني"، "يعلم ربنا"، "إحنا الصعايدة"، "آه لو لعبت يا زهر".

كما غنى ميدلي من أغنيات "الطيارة" و"سلم عالي"، "أنا بتقطع من جوايا" وغيرها من الأغاني.

وأهدى شيبة أغنية النجم الراحل حسن الأسمر "كتاب حياتي باعين " لعماد الطرابيشي، رئيس المهرجان وممثل المالك .

وغنى أحمد ميدلي لأغاني النجم الكبير أحمد عدوية "يا بنت السلطان"، "ما بلاش اللون ده معانا"، "حبة فوق وحبة تحت"، معتبرا إياه مثله الأعلى.

وأعرب المطرب الشعبي عن سعادته بتكرار تجربة الغناء في طابا، موجها التحية لكل الجمهور من الجاليات العربية الذين أتوا لحضور الحفل سواء من الاردن وفلسطين، بالإضافة إلى الجمهور المصري.

المهرجان يقام تحت إشراف عماد الطرابيشي، ويقوم بتنظيمه هاني حسن، ويعتبر الهدف الأساسي من تنظيم هذه الحفلات هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء، وتحديدا طابا لتعود مرة أخرى عاصمة السياحه العربية والأجنبية. 


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