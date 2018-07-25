خالد الجندي يرد على من يقول إن "صوت المرأة عورة"



وتابع الجندي، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "فى شيوخ طالعة على الهوا، تقول صوت المرأة عورة، ومعرفش جابوها منين، ولا لها أصل فى القرآن ولا حديث أصلا، دى افتكاسة مش عارف جايبينها منين".



واستشهدعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالآية القرآنية التي تقول: "لَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا".

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن "الناس عندنا فى مصر بتقول أى كلام ولا علم ولا شاف ولا سمع"، معربا عن غضبه من ترديد الناس بعض الأحاديث دون علم، أو إسناد.