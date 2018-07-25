مفاجأة.. الأهلي يقترب من بيع مهاجمه إلى الصفاقسي التونسي

كشف الإعلامي اسلام الشاطر عن قيام لجنة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتخفيض طلباتها المادية للاتفاق مع مسئولي نادي الصفاقسي التونسي على انتقال عمرو جمال "الغزال" إلى الأخير، خلال فترة الانتقاللات الصيفية الحالية.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" خلال فقرة كشف المستور المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء: "اللاعب عمرو جمال أنهى فترة إعارته فى نادى هلسنكي الفنلندي، وعاد إلى الأهلي ولكن عدم إقتناع المدرب الفرنسي بمستوى اللاعب جعل القلعة الحمراء يبحث عن عرض لانتقال اللاعب إليه قبل غلق باب القيد".

وأضاف: "الأهلي وجد ضآلته في نادى الصفاقسي التونسي الذي وافق على ضم اللاعب ولكن المقابل المادى كان حائل أمام اتمام الصفقة مما جعل الأهلي يخفض من طلباته المالية لإتمام الصفقة وانتقال اللاعب".