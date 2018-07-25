مدرب الهلال السعودي يستقر على قائمة الأجانب المشاركة في البطولة العربية

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن البرتغالي جورجي خيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، قد حدد قائمة اللاعبين الأجانب، الذين سيعتمد عليهم في البطولة العربية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن خيسوس قد استقر على العماني علي الحبسي، والإسباني ألبرتو بوتيا، والبرازيلي كارلوس إدواردو، والسوري عمر خربين، والبيروفي أندريه كاريلو ضمن مخططاته للاعتماد عليهم في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخماسي الأجنبي، سيكون ضمن القائمة التي ستواجه الشباب العماني، يوم 12 من أغسطس المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، في ذهاب منافسات الدور الـ 32 للبطولة العربية.

وتسمح أنظمة وقواعد البطولة العربية بقيد خمسة أجانب فقط، في صفوف كل فريق يشارك في المسابقة.

ولن تخرج قائمة أجانب الهلال في البطولة العربية عن الخماسي الذي تم ذكره، حتى وإن انتهت الإدارة من قيد الثلاثي الأجنبي المتبقي قبل موعد مواجهة الشباب.

ويمتلك الهلال حاليًّا في صفوفه سبعة عناصر أجنبية، لكنَّ المغربي أشرف بن شرقي، والفنزويلي جيلمين ريفاس مرشَّحان للحاق بالأرجنتيني إيزيكيل سيروتي، الذي أعير إلى نادي إندبندنتي الأرجنتيني.