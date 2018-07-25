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برلماني يفجر مفاجأة عن طرح لسان قلعة قايبتاي للاستثمار

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 07:52 ص
برلماني يفجر مفاجأة عن طرح لسان قلعة قايبتاي للاستثمار
لسان قلعة قايبتاي
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كساب أحمد
 
قال محمد الكرامي، عضو مجلس النواب، إن طرح لسان قلعة قايبتاي للاستثمار لم يكن بموافقة وزارة الأثار على وجه الإطلاق، لافتًا إلى أن محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان فور علمه بهذا الأمر أرجأ المزاد على طرح لسان القلعة للاستثمار إلا بعد موافقة وزارة السياحة والقوات المسلحة.

وأضاف جمال مصطفى، رئيس قطاع الأثار الإسلامية بوزارة الأثار، خلال نفس المداخلة الهاتفية، مساء الثلاثاء، أن وزارة الآثار تفاجئت بإعلان مدير عام آثار الإسكندرية بطرح لسان قلعة قايتباي للاستثمار، لافتًا إلى أنه تواصل مع محافظ الإسكندرية بهذا الشأن، وأكد له وقف هذا الطرح الاستثماري.
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