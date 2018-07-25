السيناتور الأمريكى "جراهام": ترامب على وشك اتخاذ قرار كبير ضد إيران

قال السيناتور الجمهورى الأمريكى ليندسى جراهام، إنّ إيران هى أكبر تهديد لأمريكا، مشدداً على أنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مستعد لإسقاط النظام الإيرانى.





وأضاف جراهام خلال مقابلة لشبكة "فوكس نيوز" الثلاثاء، أنّ "هذا أسوأ نظام فى العالم من حيث التهديدات، وأنّ ترامب على وشك الدفع بقرار كبير ضد إيران".





وقال إنّ "روسيا وكوريا الشمالية تهديدات، وتنظيم القاعدة، لكن أكبر تهديد بالنسبة لى هو النظام الإيرانى، إنّهم من النازيين الدينيين الذين يسعون لتطوير قدرات نووية".





كما حثّ جراهام، على كسر ظهر النظام الإيرانى اقتصادياً وفرض عقوبات على نفطه، وطردهم من سوريا، وعدم إبرام صفقة مع روسيا لمنحهم سوريا، والحصول على معلومات عن إيران تدفعهم للجنون، كأفضل وسيلة للقضاء عليه.





وقبل يومين، هدّد ترامب الرئيس الإيرانى حسن روحانى، بعواقب لم تحدث سوى لعدد قليل على مر التاريخ، إذا ما هدّد أمريكا مجدداً، وذلك بعد إشارة الأخير إلى أنّ الحرب مع إيران ستكون بمثابة أم المعارك إذا اندلعت.