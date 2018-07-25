إليسا تعيد غناء "وحشتوني" للراحلة وردة الجزائرية في ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني"

فاجأت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها بضم أغنية "وحشتوني" إلى أغاني ألبومها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني" والتي طرحته قبل ساعات عبر تطبيق "أنغامي".

"وحشتونى" هي أغنية للمطربة الراحلة وردة الجزائرية، من أشعار سيد مرسي، وألحان بليغ حمدي.

وهذة ليست المرة الأولى التي تعيد فيها إليسا تقديم أغاني قديمة، فسبق وأن قدمت أغنية "أول مرة تحب يا قلبي" في ألبوم "حالة حب" وأغنية "موطني" التي طرحتها منفردة.





يذكر أن ألبوم "إلى كل اللي بيحبوني" يضم ١٦ أغنية، تعاونت فيها إليسا مع العديد من الملحنين والشعراء، ومن أغنيات الألبوم "مريضة اهتمام"، و"بين قلبي وقلبك"، و"حكايات"، و"أنا وحيدة".







