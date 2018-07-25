ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نابولي يخطط لتمديد عقد زيلينسكي

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 01:27 ص
نابولي يخطط لتمديد عقد زيلينسكي
بيوتر زيلينسكي
طباعة
ريهام عبد المحسن
 

ذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، بأن نابولي يخطط للاحتفاظ بأهم لاعبيه في المواسم القادمة وعدم التفريط فيه بأي شكل من الأشكال.

 

وكشف الموقع الإيطالي بأنهم سيجددون عقد بيوتر زيلينسكي حتى عام 2023 بالإضافة إلى زيادة راتبه إلى 2.4 مليون يورو في الموسم.

 

وبمجرد تجديد زيلينسكي سيحاول نابولي تجديد عقد كوليبالي مع النادي، الذي كشف مؤخراً بأنه رفض عرضا بقيمة 100 مليون يورو من أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الماضي.

 

وطالب رمضاني وكيل كوليبالي حاليا من مسئولي نابولي رفع راتب اللاعب ل 5 ملايين يورو في الموسم الواحد وهو أكثر من ضعف ما يتقاضاه حاليا وفقا لـSportMediaset.

 

واختتم كالتشيو ميركاتو بأن الوقت سيخبرنا بأن نابولي يعمل على الحفاظ على لاعبيه في الوقت الحالي، ونوه إلى أنهم قاموا مؤخرًا ببيع جورجيو إلى تشيلسي كجزء من صفقة ساري المدير الفني للبلوز.

المزيد عن: نابولي رياضة بيوتر زيلينسكي انشيلوتي الموسم الواحد الاخبار الرياضية احبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
20:30
-
شتورم غراتس - النمسا
بطولة صلالة الدولية
النصر - عمان
-
x
15:00
-
الإسماعيلي - مصر
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
الغرافة - قطر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/25/2018 2:10:13 AM