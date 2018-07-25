إسلام الشاطر: الأهلي يقترب من ضم موهبة المقاولون العرب

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن دخول لجنة الكرة بالنادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في مفاوضات جادة ومكثفة مع مسئولي المقاولون العرب، للحصول على خدمات اللاعب طاهر محمد طاهر لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الكروى الجديد.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن اختيار اللاعب طاهر محمد طاهر جاء بناء على طلب الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للأهلي والذي شاهد اللاعب كثيرا خلال وجوده في فرنسا، حيث كان اللاعب محترف في أحد الأندية الفرنسية إلى جانب إجادته للغة الفرنسية بطلاقة، حيث كان مع كارتيرون كثيرا في باريس، بالإضافة إلى اقتناع المدير الفنى للقلعة الحمراء بإمكانيات اللاعب الكبيرة في وسط الملعب.