غرق 10 سياح لدى انقلاب قارب خلال محاولتهم الهرب من حرائق اليونان

غرق 10 سائحين بعد انقلاب قارب إنقاذ يحملهم بعيداً عن جحيم حرائق الغابات الشديدة فى قرية "ماتى" الساحلية باليونان.





وأجبرت الحرائق السكان والسياح إلى الهرب إلى الشواطيء أمام ما يُوصف بـ"قصف قاذفات اللهب"، بينما توفى أخرون فى البحر وسط المياه الهائجة، وأخرون لم يتمكنوا من الفرار بسياراتهم فالتهمتهم الحرائق، ليرتفع عدد القتلى إلى 76 شخصاً وإصابة المئات.





وروى أحد الناجين لشبكة "إيه بى سى نيوز"، أنّ لاحظ هبوب الحرائق من خارج سيارته، ثم أحرقت جانب السيارة، قبل أن يلوذ بالفرار، وقال "جميع المنازل بجانب الطريق السريع احترقت بالكامل".





وعثرت فرق الإنقاذ على 26 جثة متفحمّة من البالغين والأطفال، وهم يحتضنون بعضهم على الشاطيء بشكل غريزى، حينما رأوا نهايتهم تقترب".





ويكافح رجال الإطفاء لساعات لمحاولة إخماد النيران، إلاّ أنّ ما عقّد عملهم سرعة الرياح التى بلغت 100 كم فى الساعة، مما ساعد على انتشار الحرائق بشكل أسرع.