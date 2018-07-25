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مشجعو روما غير سعداء بعد رحيل الحارس أليسون بيكر

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 01:15 ص
مشجعو روما غير سعداء بعد رحيل الحارس أليسون بيكر
بيكر
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ريهام عبد المحسن
 

لا يبدو أن مشجعي روما الإيطالي، سعداء بانضمام روبن أولسن للفريق ليحل محل النجم البرازيلي أليسون، الذي تم بيعه إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وقال سيزار كريمونيني أحد مشجعي روما بهذا الشأن عبر جاسبورت: "إنه عملاق لكن أليسون كان نجماً. أولسن لا يأتي من نادٍ كبير لكن رغم ذلك فقد أحسن آداءه مع المنتخب السويدي".

 

وتابع: "يبدو أنه مناسب إلى حد ما لكن دعنا نرى كيف ستكون هذه الصفقة. من الصعب استبداله بأليسون كما يعتقد العديد من مشجعي روما".

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