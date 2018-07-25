عايدة علام: "رحلة فى أعماق البحار" عرض ملئ بالمواهب الفنية

ضمن فعاليات المهرجان القومى للمسرح المصرى وعلى خشبة مسرح متروبول بدأ العرض المسرحى "رحلة فى أعماق البحار" تأليف محمد شيبة وإعداد أحمد آدم وأحمد السمان أشعار محمد عبد الرؤوف، ألحان أحمد العجمى وإخراج محمد العشرى بطولة فرقة أطفال بور سعيد.



حرص على مشاهدة العرض عدد من نقاد وكتاب المسرح وهم د. عايدة علام والكاتب سعيد حجاج ود. سامية حبيب والفنان شريف عواد والفنان ناصر شاهين ومن الكويت د. علاء الجابر المتخصص فى مسرح الطفل.



وقالت د. عايدة علام: العرض ممتع جدا ولم أشعر بأى لحظة من الملل، الأطفال يتمتعون بخفة الدم ولا يفكرون فى النجومية، وخاصة الطفل الذى جسد دور الإبن الجائع دائما قدمه بخفة دم ودون استظراف، ولم يقلد أحدا وأتمنى أن يتبناه أحد المخرجين لثقل موهبته والا يتركونه يسقط فى فخ الإفيهات السخيفة.



وعلى جانب آخر أبدت د. عايدة اعجابها الشديد بندوة مسرح الطفل التى عقدت اليوم وأكدت أن الموضوع هام وكان فى حاجة لعدة ندوات.



وعن تحويل ملتقى الطفل إلى مهرجان مستقل بذاته أكدت أنها مع هذا الأمر ولكنها تفضل إقامته فى توقيت بعيد عن توقيت المهرجان القومي للمسرح، وتفضل أن يكون متزامنا مع احتفالات أعياد الطفولة.



يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصرى تقيمه وزارة الثقافة فى الفترة من ١٩ يوليو الجارى وحتى اغسطس القادم.