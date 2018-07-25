ساحر تركي يروى تفاصيل إنقاذ حياته في مصر



وأضاف "غافوري"، في تصريحات تلفزيونية، الثلاثاء، أنه يعرف أن هذه اللدغة قد تنهي حياته، فقام بإغلاق الصندوق، وحاول امتصاص السائل المسمم وبصقه، وكان أقرباء له قريبين، فذهبوا به إلى المستشفى، الذين أعطوه حقن للحساسية، وأحالوه إلى مستشفى أخرى، وبدأ يشعر بصعوبة التحرك وضمور في الرقبة، وقالوا له إنه بحال جيدة رغم الآلام التي يتعرض لها.



وتابع الساحر التركي، أنه تصفح على الإنترنت عن لدغات الكوبرا، ونصحه أحد أصدقائه بالذهاب إلى مصر، وكان يتحرك بصعوبة، وعلم أن الترياق يوجد في مصر، وقاموا باستقباله في مصر هنا، واصطحبوه إلى القصر العيني، والتقى بالدكتور نبيل عبدالمقصود، وقاموا بإعطائه المصل، فبدأ يتحرك قليلا، وأخذ يتحدث بصعوبة، وبعد ذلك تلقى العلاج كاملا.

قال الساحر التركي، عارف غافوري، الذي تعرض للتسمم من أفعى "كوبرا"، وتم علاجه في مصر، إنه كان في منزله ويحتفظ في مكان ببعض الحيوانات، لرعايتها، ولديه ثعبان "كوبرا مصرية"، وبدت كأنها ماتت، فغسلها بماء دافئ فتحسنت، وعندما أعادها للصندوق عضته في يده.