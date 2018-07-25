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أستاذة علم اجتماع تكشف علاقة الهجوم على جمال عبدالناصر بـ"سي آي إيه"

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 02:12 ص
أستاذة علم اجتماع تكشف علاقة الهجوم على جمال عبدالناصر بـسي آي إيه
الدكتورة هدى زكريا
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نعيم يوسف
 
قالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى والعسكرى، إن أعدائنا هم من يريدوننا ألا نتفق على نسخة موحدة من التاريخ، وعلى الأمة أن تتذكر الماضي بنسخة موحدة، ولا يصح أن نتذكرها برؤى وزوايا مختلفة.

وأضافت "زكريا" في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه رشا نبيل، الثلاثاء، أن إسرائيل تزيف التاريخ لأنه يلعب دورا أساسيا في تكوين الذاكرة ومن ثم الهوية.

وتابعت أستاذ علم الاجتماع، أن الاحتفالات مهمة لكي يتم تنشيط وترسيخ الذاكرة لمجد حقيقي، لماضي حقيقي، لافتة إلى أن الهجوم على جمال عبدالناصر، يأتي في إطار ما قالته "سي آي إيه" سابقا، بألا يجب أن تسمحوا لهم بظهور ناصر جديد.
المزيد عن: هدى زكريا مصر النهاردة عبدالناصر رشا نبيل
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