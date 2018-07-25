الوليدية يتعادل مع ناصر الفكرية وديا

تعادل فريق نادي الوليدية مع فريق ناصر الفكرية بدون أهداف، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، أمس الثلاثاء، ضمن استعدادات الوليدية للموسم الجديد.

من ناحية أخرى، فوجئ الجهاز الفني للفريق باختفاء اللاعب الغاني بنيامين والذي كان يخضع لفترة اختبار تمهيدا للتعاقد معه، وكان من المفترض أن يشارك اللاعب في اللقاء للوقوف على مستواه الفني والبدني.

ويسعى الجهاز الفني للوليدية للدخول في معسكر مغلق خارج أسيوط الأسبوع المقبل لاستكمال فترة الإعداد للموسم الجديد.