إسلام الشاطر يكشف تفاصيل جديدة عن اجتماع مجلس اتحاد الكرة

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة، اجتماعا اليوم بمقر الجبلاية بالجزيرة، حيث أصدر المجلس عدة قرارات منها تشكيل لجنة تضم مجدي عبد الغني وعصام عبد الفتاح وحازم إمام أعضاء المجلس لدراسة موقف المدير الفني للمنتخب الوطني من بين أربعة مرشحين، وهم: لويس بينتو وكيكي فلوريس وخافيير أجيري ووحيد خاليلوزيتش.

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أن القرار الثاني يأتي بالموافقة على إقام الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في شرم الشيخ يوم 30 سبتمبر القادم بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لانتخاب عضو جديد في الفيفا من إفريقيا بعد خلو مقعد الغاني كويسي.

وتابع: " القرار الثالث تشكيل لجنة تضم أحمد مجاهد وكرم كردي وسيف زاهر أعضاء المجلس للإعداد للجمعية العمومية للكاف" إلى جانب تحديد يوم السبت 8 سبتمبر القادم لإقامة مباراة مصر والنيجر في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019، وجاري التنسيق لتحديد الملعب الذي ستقام عليه المباراة".

واختتم "الشاطر" حديثه قائلا: " جاء أخر قرارات الجبلاية بتشكيل لجنة من خالد لطيف ومحمد أبو الوفا عضوي المجلس وثروت سويلم المدير التنفيذي تحت إشراف المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد للإعداد لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية المقرر إقامتها بشرم الشيخ بمشاركة 8 منتخبات في ديسمبر 2018 والمؤهلة لكأس العالم مع الاستعانة بمن تراه في عضويتها لضمان خروجها بالشكل الذي يتلائم بمكانة مصر في القارة الإفريقية".