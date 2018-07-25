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"الإسكان": سعر المتر في أبراج مدينة العلمين الجديدة 30 ألف جنيه

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 08:19 ص
الإسكان: سعر المتر في أبراج مدينة العلمين الجديدة 30 ألف جنيه
المهندس وليد عباس
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داليا الحسين
 
كشف المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان، عن سعر متر الوحدة السكنية في أبراج مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أنه يقدر بـ 30 ألف جنيه.

وأضاف "عباس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن 1200 مواطن مصري حجزوا في أبراج مدينة العلمين الجديدة، وهناك 4000 مواطن مازالوا في قوائم الانتظار.

وتابع: "المساحات في أبراج مدينة العلمين الجديدة تبدأ من 100 متر وحتى 170 مترا"، لافتًا إلى أن جميع من تقدموا بحجز وحدات مدينة العلمين الجديدة يحملون الجنسية المصرية.

ونوه معاون وزير الإسكان إلى أن المدينة تحتوي على 500 وحدة للإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى طرح 500 وحدة أخرى للإسكان المميز بسعر 4000 جنيه للمتر، إضافة إلى سكن مصر.
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