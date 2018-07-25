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أمير عيد يبحث عن ناشر لكتاب "أيامي مع كايروكي"

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 12:32 ص
أمير عيد يبحث عن ناشر لكتاب أيامي مع كايروكي
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الفجر الفني
 

أعلن مطرب فرقة كاريوكي أمير عيد، عن انتهاءه من قراءة النسخة الأولى من كتاب "أيامي مع كايروكي" تأليف الكاتب ولاء كمال والذي أمضى عامين مع الفرقة لكتابته، كاشفًا عن أنهم يبحثون الآن عن ناشر مناسب للكتاب.


وكتب "أمير" عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "تويتر": "‏انتهيت من قراءة النسخة الأولي من كتاب "أيامي مع كايروكى" من تأليف الكاتب ولاء كمال والحقيقه منبهر. القصه باختصار ان في كاتب قرر يعيش معانا سنتين ويألف عننا كتاب أو مش عننا أوي المهم النتيجه هايلة ودلوقتي إحنا في رحلة البحث عن الناشر المناسب متحمس جدًا".


أمير عيد يبحث عن ناشر لكتاب "أيامي مع كايروكي"
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