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"الإقليمي للطاقة": نتوقع تخطي إنتاجنا 60 جيجا وات من إنتاج الكهرباء في 2030

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 03:03 ص
الإقليمي للطاقة: نتوقع تخطي إنتاجنا 60 جيجا وات من إنتاج الكهرباء في 2030
عمرو أمين
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هدى عبدالرازق
 
قال عمرو أمين، مدير المركز الإقليمي للطاقة بأكاديمية البحث العلمي، إنه أصبح مصر الاحتياطي الكافي من الكهرباء، حيث أصبح لدينا 20% على الأقل احتياطي استراتيجي، وهذا يضمن استقرار الشبكة.

وتوقع "أمين"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الثلاثاء، أنه بحلول 2030 سيصل الإنتاج إلى 60 جيجاوات، وهو ما يكفي احتياجاتنا، ويمكننا من التصدير.
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