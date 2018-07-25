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"الإقليمي للطاقة": افتتاح محطات الكهرباء الجدد يمثل انطلاقة في الفكر

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 01:46 ص
الإقليمي للطاقة: افتتاح محطات الكهرباء الجدد يمثل انطلاقة في الفكر
الدكتور عمرو أمين
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أمنية فوزي
 
قال الدكتور عمرو أمين، رئيس المركز الإقليمي للطاقة بأكاديمية البحث العلمي، إنهم بدأوا في إنشاء محطات الكهرباء بجوار مراكز الاستهلاك لتجنب ما يتم فقده أثناء نقل التيار.

وأوضح "أمين"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أن كافة المحطات تعمل بنظام "الاحتياطي الدوار" الذي يعتمد على العمل بنسبة 80% فقط لتغطية الطلب المفاجئ.

وأضاف أن افتتاح محطات الكهرباء الجدد يمثل انطلاقة في الفكر وليس في الطاقة فقط.
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