الروماني بنتيلي يضع الهلال السعودي في ورطة

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الهلال السعودي بقيادة الرئيس سامي الجابر، لم تتلقى أي مخاطبات من محكمة (كاس) الدولية بشأن قضية اللاعب الروماني (ميهاي بنتيلي).

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال قدمت استئنافاً على الحكم بقضية بينتلي المتعلقة بمطالباته المالية، ولم يتم إصدار أي حكم حتى الآن حول هذه القضية.

وكان استئناف الهلال على قرار محكمة (كاس) على مبلغ 900 ألف يورو فقط، وقد ذكرت صحيفة (Gazeta Sporturilor) اليومية الرومانية في عددها الصادر اليوم، أن المحترف السابق في صفوف الفريق الأزرق (ميهاي بنتيلي) قد كسب قضيته نقلاً عن محامي اللاعب.

وقد أكد محاميي اللاعب اللذان أن المحكمة قد رفضت الاستئناف المقدم من إدارة نادي الهلال بخصوص حقوق اللاعب، والتي تبلغ مليونين ونصف يورو، وأكدت على تطبيق قرارها الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي.