ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الروماني بنتيلي يضع الهلال السعودي في ورطة

الأربعاء 25/يوليه/2018 - 12:19 ص
الروماني بنتيلي يضع الهلال السعودي في ورطة
ميهاي بنتيلي
طباعة
عمر عبد العزيز
 

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن إدارة نادي الهلال السعودي بقيادة الرئيس سامي الجابر، لم تتلقى أي مخاطبات من محكمة (كاس) الدولية بشأن قضية اللاعب الروماني (ميهاي بنتيلي).

 

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن إدارة الهلال قدمت استئنافاً على الحكم بقضية بينتلي المتعلقة بمطالباته المالية، ولم يتم إصدار أي حكم حتى الآن حول هذه القضية.

 

وكان استئناف الهلال على قرار محكمة (كاس) على مبلغ 900 ألف يورو فقط، وقد ذكرت صحيفة (Gazeta Sporturilor) اليومية الرومانية في عددها الصادر اليوم، أن المحترف السابق في صفوف الفريق الأزرق (ميهاي بنتيلي) قد كسب قضيته نقلاً عن محامي اللاعب.

 

وقد أكد محاميي اللاعب اللذان أن المحكمة قد رفضت الاستئناف المقدم من إدارة نادي الهلال بخصوص حقوق اللاعب، والتي تبلغ مليونين ونصف يورو، وأكدت على تطبيق قرارها الذي صدر في شهر سبتمبر الماضي.

 

المزيد عن: ورطة في ورطة رياضة بينتلي الروماني بنتيلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من سيتوج بجائزة الكرة الذهبية 2018 ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
20:30
-
شتورم غراتس - النمسا
بطولة صلالة الدولية
النصر - عمان
-
x
15:00
-
الإسماعيلي - مصر
النادي الصفاقسي - تونس
-
x
18:00
-
الغرافة - قطر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/25/2018 12:40:07 AM