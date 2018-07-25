البرلمان التركي يمرر قانون مكافحة الإرهاب الجديد بعد رفع حالة الطوارئ

وافق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على جميع مواد قانون مكافحة الإرهاب الجديد بعد رفع حالة الطوارئ التي فرضت قبل نحو عامين، عقب الانقلاب الفاشل.





وسيمنح القانون سلطة أوسع للمحافظين المحليين، ويمدد فترات الاحتجاز، كما يسمح بإقالة الموظفين العموميين إذا كانت هناك روابط أو اتصالات مع منظمات إرهابية أو تهديدات أخرى على صلة بالأمن القومي.





وأعلنت حال الطوارئ، التي تمنح الرئيس وقوات الأمن سلطات كبيرة، في 20 يوليو 2016، بعد أيام على الانقلاب العسكري الفاشل الذي هز تركيا ليل 15 إلى 16 من الشهر ذاته.





وطرح مشروع القانون حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، ورفع إلى رئاسة البرلمان.





وقامت السلطات التركية على مدى سنتين في ظل نظام حالة الطوارئ بحملة مطاردات استهدفت آلاف الموظفين الحكوميين والعسكريين وكل من تتهمهم السلطات بتأييده الانقلاب الفاشل، غير أنها شملت أيضا ممثلي بعض وسائل الإعلام والمعارضين المؤيدين للقضية الكردية والمتهمين بـ"الإرهاب".



