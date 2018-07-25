شاب يقتل شقيقه لخلافات على الميراث في الغربية

شهدت قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، جريمة قتل بشعة عندما أقدم شاب على قتل شقيقه بسبب الخلاف على تقسيم الميراث.



و تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، بورود إخطار من مستشفى المحلة العام لمركز شرطة المحلة، بوصول "ا.م " 35 عاما مصابا بجرح نافذ بالصدر أدى إلى وفاته.



على الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط البحث الجنائي بمركز المحلة، وكشفت التحريات عن نشوب مشاجرة بين المجني عليه وشقيقه الأصغر "أ. م" بسبب خلافات على الميراث قام على أثرها الأخير بطعن شقيقه بسكين في صدره أدت إلى وفاته.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.